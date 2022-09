Mare del Cilento: anche ad agosto qualità «Eccellente»

La stagione balneare si avvia al termine. L’ultimo avviso di allerta meteo diffuso dalla Protezione Civile della Regione Campania ci ricorda che l’autunno è ormai prossimo. Molti, però, continueranno a frequentare le spiagge per qualche settimana e avranno la garanzia di tuffarsi in un mare “eccellente” nel Cilento.

Mare del Cilento: i risultati dei prelievi

Lo dicono i risultati dei prelievi effettuati ad inizio settembre dall’Arpac, per monitorare la qualità delle acque di balneazione. «Dalle risultanze analitiche dei prelievi effettuati nella prima settimana di settembre, non sono stati registrati casi difformi, per eccedenza dei valori limiti di legge dei parametri microbiologici», fa sapere l’agenzia regionale.

Tutti favorevoli gli esami compiuti lungo la costa del Cilento. Ma più in generale tutto il litorale a sud del Sele fino a Sapri non fa registrare notevoli criticità. Le uniche limitazioni alla balneazione si segnalano in località Spineta nuova di Battipaglia.

L’ottima qualità del mare del Cilento non rappresenta una novità settembrina. Già ad agosto, così come nei mesi precedenti, erano emersi valori ottimali.

Hanno fatto registrare il massimo della valutazione (ovvero un valore Eccellente) tutte le aree costiere di Agropoli, Castellabate, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola Palinuro, Camerota, Santa Marina Policastro, Vibonati, Ispani.

Negli altri casi si registra una scala di valori un gradino più bassa (Buona) ma unicamente in tratti isolati, a conferma dell’ottima qualità del mare del Cilento.