Cinema, ecco la programmazione del Cilento e Diano per il weekend

L’estate volge al termine e non c’è nulla di più bello che concedersi qualche ora di relax e guardare un ottimo film. Per tutti gli amanti del cinema, ecco la programmazione completa delle sale nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Cinema, ecco tutti i film in programma nel Cilento e Diano

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli- Via Taverne

Fino al 20 settembre

Spettacolo ore 21:00

«Il signore delle formiche»

Provincia di Piacenza, anni Sessanta. Aldo Braibanti è un intellettuale con un gran seguito tra i giovani, che frequentano la sua “factory” dove si recita, si creano installazioni artistiche, si scrivono poesie. Fra i suoi adepti c’è Riccardo, che sogna di essere apprezzato dal suo maestro ma che da lui riceve solo critiche. Un giorno Riccardo porta con sé il fratello Ettore, che ha scovato una di quelle formiche che Braibanti, anche mirmecologo, colleziona in una teca. E l’intellettuale dimostra subito gratitudine e stima verso quel ragazzo intelligente e gentile. Ma anche un’attrazione, presto reciprocata dal ragazzo, che gli costerà la libertà e la carriera: perché Braibanti è anche un omosessuale dichiarato.

Cinema Bolivar, Marina di Camerota- Via Bolivar 92

Fino al 21 settembre

Unico spettacolo ore 19:00

«DC League of SuperPets»

Krypto è il cane di Superman da sempre, il suo migliore amico, la sua metà, il compagno preferito, tanto delle serate davanti alla tivù quanto delle imprese super eroiche a centinaia di metri da terra. A Krypto e Superman la città di Metropolis ha dedicato un monumento e non c’è persona o animale che non li conosca e non li ammiri. Ma ogni super eroe, si sa, ha il suo super cattivo. Così, la porcellina d’India Lulu, cresciuta come cavia nel laboratorio di Lex Luthor, ha ereditato la devozione al Male del suo padrone e, con un po’ di follia e di fortuna, riesce a mettere in gabbia l’intera Justice League, Superman compreso. Questa volta Krypto non può farcela da solo. Per fortuna che Asso e i suoi amici del rifugio per animali abbandonati stanno cominciano a sviluppare strani poteri. Deve solo convincerli a fare squadra.

Nell’ambito della rassegna Cinema in festa, dal 18 al 22 settembre, per tutti i film in programma al Cinema Bolivar, l’ingresso sarà solo di € 3,50.

Cinema Adriano, Sala Consilina- Via Roma

Fino al 21 settembre

Alle 17:30

«Minions 2- Come Gru diventa cattivissimo»

Nella Los Angeles degli anni Settanta, Gru cresce in perfidia e sogna di integrare i Vicious Six, un team di supercattivi che si è appena sbarazzato del suo leggendario capo. Dodicenne sotto il caschetto e dentro i jeans a zampa di elefante, partecipa senza successo al colloquio. Deriso per la ‘taglia’, troppo piccola per un’ambizione così grande, Gru si congeda rubando una potente pietra dello zodiaco e guadagnandosi sul campo il titolo di nemico giurato. Tra inseguimenti e rapimenti, Gru potrà contare su un esercito fedele di Minions e un complice inaspettato, Wild Knuckles, ex leader dei Vicious che reclama pietra e vendetta. C’era una volta Gru, adolescente dal naso grande e in divenire come la sua volontà di essere ‘cattivissimo’.

Alle ore 19:00

«DC League of SuperPets»

Ore 20:30

«Il Signore delle formiche» con Elio Germano e Luigi Lo Cascio

Il costo del biglietto sarà di € 3,50 per tutti i film in programmazione.