C’è l’allerta meteo: Sapri chiude le scuole

Non inizia nel migliore dei modi l’anno scolastico per le scuole del Cilento. Dopo le chiusure dovute al caldo ad Agropoli e Capaccio Paestum e quelle legate all’afflusso turistico a Camerota, Pisciotta e Centola, arriva un’ordinanza di chiusura per il maltempo a Sapri. A nulla è servito l’invito del Prefetto ad evitare simili scelte.

Scuole chiuse a Sapri: la decisione del sindaco

Il sindaco Antonio Gentile ha deciso di chiudere le scuole per domani, sabato 17 settembre, in tutto il territorio comunale di Sapri. L’ordinanza è stata firmata questo pomeriggio a causa delle condizioni meteo che prevedono a partire dalle ore 18.00 di oggi l’allerta meteo di colore ‘Arancione’.

Nel Cilento si registra così una situazione paradossale: ad Agropoli le scuole restano chiuse per il troppo caldo, a Sapri per il motivo opposto: il maltempo.

Gli altri provvedimenti

Già ieri in provincia di Salerno alcune scuole erano rimaste chiuse per l’allerta meteo, come a Cava dei Tirreni. In altri comuni campani i sindaci, nonostante gli avvisi, avevano scelto di tenere gli istituti scolastici.

Apprezzato dall’opinione pubblica l’intervento del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: «domani pioverà. Ma chiudere le scuole già a settembre, significa preparaci a chiuderle per tutto il prossimo autunno», aveva detto il primo cittadino.

«Domani sarà maltempo. E domani si andrà a scuola. Forse sarebbe anche più semplice agire diversamente. Ma bisogna abituarsi a questi nuovi tempi. Altrimenti, di stagione in stagione, ci troveremo a riattivare la didattica a distanza. Con scuole barricate. E non più per la pandemia. Ma per il maltempo». Questo il suo messaggio.