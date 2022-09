Agropoli, ex sindaco Coppola annuncia adesione a Fratelli d’Italia

L’ex sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha annunciato la sua adesione a Fratelli d’Italia. Lo ha fatto attraverso la sua pagina Facebook annunciando la volontà di mettersi nuovamente a disposizione della propria comunità.

Adamo Coppola lascia il Pd e passa a Fratelli d’Italia

Lo farà, precisa, lontano dal Partito Democratico «che ha perso la visione dei bisogni dei cittadini, preferendo un approccio auitoreferenziale e di salvaguardia solo dei posti di potere».

Nel messaggio Adamo Coppola ritorna sulla sua passata esperienza, vissuta «con passione, rispetto, fiducia incondizionata nei miei interlocutori, volendo ingenuamente credere nei rapporti umani positivi». E sulla sua amministrazione ammette gli errori fatti ma sottolinea di aver ben gestito la pandemia e di aver avviato dei progetti di sviluppo della città i cui effetti si stanno registrando in questi e nei prossimi mesi grazie ai finanziamenti ottenuti.

«Nella vita il tempo risana le amarezze ed oggi ho voglia di mettermi ancora a disposizione della mia comunità, senza rancore, ma con lo stesso entusiasmo di sempre, partecipando a costruire un nuovo progetto politico», sottolinea Coppola.

Le critiche

La scelta di lasciare il Pd che lo aveva silurato portando la sua amministrazione ad essere sfiduciata, è stata un passaggio obbligato ma l’adesione di Coppola a Fratelli d’Italia non è certo indolore.

Non mancano infatti critiche all’ex primo cittadino agropolese per il cambio di casacca. Ai contestatori si affianca chi sostiene che questo passaggio rappresenti un «ritorno a casa», considerato che prima dell’adesione al Partito Democratico era espressione di Forza Italia. Di certo non si tratta di una scelta apprezzata da tutti.

Il centro-destra ad Agropoli

Fratelli d’Italia prova ora a riorganizzarsi sul territorio. Ad affiancare Adamo Coppola ci saranno altri esponenti politici del territorio. Tra questi potrebbe esserci anche l’ex vicesindaco Eugenio Benevento. Anche gli altri partiti stanno provando a gettare le basi per nuovi progetti politici, su tutti la Lega, con l’ex consigliere comunale Luigi Framondino. Da comprendere la posizione di Forza Italia. L’attuale coordinatore è l’ex consigliere Mario Capo.

Coppola aderisce a Fratelli d’Italia: l’incontro

Dell’adesione di Adamo Coppola a Fratelli d’Italia si parlerà il prossimo 21 settembre, alle ore 19, in un incontro programmato presso il ristorante Sea ‘n Clear