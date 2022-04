Agropoli, Coppola su sfiducia: atto contro la città

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, messaggio del sindaco Adamo Coppola in merito alla sfiducia presentata da dieci consiglieri comunali. Ecco il testo della nota.

Cari concittadini,

oggi è una giornata triste per la nostra città. Le dimissioni di dieci consiglieri hanno messo fine a questa amministrazione. Un gesto che non va contro di me, ma contro Agropoli.

Nei prossimi giorni avremmo dovuto approvare il bilancio, programmare la stagione turistica, avviare finalmente la rimozione della posidonia spiaggiata e diverse opere pubbliche: penso al Commissariato di Polizia e al recupero di Palazzo Sanfelice, il cui finanziamento di oltre 4 milioni di euro rischia concretamente di andare perduto.

Nonostante tutto, il mio impegno resta immutato: ci sono e continuerò ad esserci, per voi e per la mia città.