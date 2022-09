Vaccino Omicron 4 e 5: presto disponibile in Italia

Il vaccino anti-covid “aggiornato” alle sottovarianti Omicron 4 e 5 sarà presto in Italia. Il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Nicola Magrini, ha annunciato che «Sarà disponibile in Italia entro 2-3 settimane», dopo il via libera dell’Agenzia europea del Farmaco (EMA). Da quest’ultima è già arrivato il via libera al booster bivalente di Pfizer-BioNTech adottato alle nuove varianti.

Vaccino Omicron 4 e 5 le novità

La novità del vaccino per Omicron 4 e 5 “è che è stato approvato con gli stessi criteri con cui è stato autorizzato negli Stati Uniti, cioè solo con dati sugli animali, il che significa che si è standardizzata una nuova tecnica di approvazione, come per i prodotti antinfluenzali“, osserva.

Anche se è in arrivo questo nuovo bivalente, Magrini precisa che la tempistica resta fondamentale, più della tipologia di prodotto. Insomma la raccomandazione è di sottoporsi al booster, quando previsto, anche con il vaccino attualmente disponibile. Ciò anche in considerazione del fatto che con il ritorno del freddo potrebbe esserci una nuova ondata di contagi, come fanno sapere gli esperti.

Le indicazioni

Anche il nuovo vaccino per Omicron 4 e 5 è indicato per chi ha dai 12 anni in su e abbia già fatto un ciclo di somministrazioni. Si tratta insomma di un booster, in forma di terza o quarta dose. Oltre a difendere dalle nuove varianti il vaccino difende anche dalle altre forme del virus.