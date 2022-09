Capaccio, all’ex Tabacchificio il «Premio ArtKeys Prize». Ecco i finalisti

È in programma dal 19 al 27 novembre, presso l’Ex Tabacchificio di Cafasso, il vernissage del Premio ArtKeys Prize 2022.

Ex Tabacchificio di Cafasso, la giuria del Premio ArtKeys Prize

Nel corso della quarta edizione, la giuria di arte contemporanea composta da Manuela De Leonardis (Storica d’arte, giornalista e curatrice indipendente), Alberto Dambruoso (Critico d’arte), Marilena Morabito (Curatrice), hanno selezionato 69 artisti che concorreranno per il Premio.

Le opere saranno esposte in una mostra collettiva a Capaccio presso l’ex Tabacchificio, per ogni sezione ci sarà un vincitore: ai primo posti spetterà un premio di 8000mila euro, mentre per i secondi classificati saranno offerte delle «Residenze d’arte» messe a disposizione sull’intero territorio cilentano.

Valorizzazione del territorio, il Tabacchificio di Cafasso farà da cornice all’esposizione d’arte

Il Premio nasce dalla sinergia tra l’Associazione Blow-Up e dal Collettivo Vyolaa, nell’ottica di valorizzare e promuovere l’arte contemporanea nel magnifico scenario del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Negli anni scorsi, diversi luoghi del Cilento hanno fatto da cornice a questo importante Premio come il Castello di Agropoli, il Museo del Mare di Pioppi, il Castello di Pollica.

ArtKeys Prize, nasce con l’intento di rafforzare l’Arte come rinascita e con un occhio anche al turismo, alla destagionalizzazione viaggiando nell’ottica di una valorizzazione del territorio cilentano che vanta, non solo bellezze naturalistiche e paesaggistiche, ma anche importanti scorci che fanno da cornice a momenti di cultura e in questo caso di arte contemporanea.

L’importante rassegna, strizza un occhio anche e soprattutto ad Ancel Keys, che si dedicò agli studi sulla Dieta Mediterranea, proprio a lui è ispirato e dedicato il Premio.

Inoltre, ogni anno, il Premio propone anche un contest, ArtKeys Box, per la selezione di un’illustrazione a tema libero che verrà stampata sul box del catalogo del Premio che raccoglie le opere selezionate. Il box verrà consegnato a tutti i finalisti e sarà illustrato da Lorenza Pleuteri vincitrice del contest ArtKeys Box 04.

Ecco i finalisti del Premio 2022

FOTOGRAFIA: 1 Claudia Del Giudice – “Resilienza”

2 Federico Serradimigni – “I fili di fumo”

3 Gianluca Coppeto – “Like a gold fish”

4 Nadia Musmeci – “Moti dell anima”

5 Remo Suprani – “Paesaggi urbani”

6 Roberto Esposito – “Discovery”

7 Claudio Cavalli – “E quindi uscimmo a riveder le stelle”

8 Giancarlo D’Erchie – “Fragment of irish sea”

9 Luca Carucci – “Ingombro superfluo”

10 Sara Camporesi – “Fragile”

11 Vittoria Maria Cervone – “Discidia 2”

PITTURA: 1 Alberta Olivetti – “XVII la stella”

2 Alessandro Giusberti – “La cruna dell’ago”

3 Alessio Ancillai – “Frazioni di tempo”

4 Alex Luisi – “Autocontrollo”

5 ANDERSON Pierluigi Coppola- “Esagramma numero 11, la pace”

6 Andrea Zineddu – “Mesa taurina”

7 Angelo Massaro – “Ombra propria (pranzo di Pasqua)”

8 Azzurra Lo Bello – “Streetqueen HELLONE”

9 Barbara Bonfilio – “Woman with blue flowers”

10 Christian Imbriani – “Popassion”

11 Grazia Salierno – “Blu tempesta in cielo che resistono”

12 Hsing-Chun SHIH– “Universe”

13 Igor Grigoletto –“Mirror009”

14 Jara Marzulli –“Il giardino sopra il cielo”

15 Lucia Simone – “Space dementia”

16 Matteo Felloni – “Tana libera tutti”

17 Ombretti Gamberale – “Senza titolo”

18 Remigio Fabris – “Dal buio a noi”

19 Simone Del Pizzol – “Meet Portrait 2”

20 Tina Sgro – “Poltroncina”

21 Victor Vergauwen – “Senza titolo n 1”

22 Jimi Gazzosa – “Tempio”

23 Marjan Fahimi – “The Flame”

I finalisti della sezione scultura e videoarte

SCULTURA: 1 Alexandra Marinova –“presence_absence_”

2 Chiara Crepaldi – “Caino”

3 Rosa Cuccurullo – “Diary”

4 La Chigi – “The game of life”

5 Alessandro Fabiani – “Riflessi”

6 Lea Contestabile – “Sacro cuore di …”

7 Marco Corridoni – “Angeli del nostro tempo”

8 Abra Degli Esposti – “Radiosa azzurra”

9 Annalisa Apicella – “tempIO”

10 Gennifer Deri – “Decrypt”

11 Manuel Quaresima – “Rivelazione”

12 Marco Fortuna – “La macchina del perdono”

13 Margarita Sardinha – “Da Vinci Simulacrum”

14 Maurizio Pleuteri – “Pinkwolf and yellowelephant”

15 Monica Paulon – “Sfere silenti”

16 Ricardo Aleodor Venturi – “Trappola complessa per un pubblico semplice”

17 Rossana Maggi – “Il rito di ogni giorno”

18 Sandra Olivieri – “Manipolazione”

19 Federica Zianni – “Ground jelly”

VIDEOARTE: 1 Ilias Rizzi –“Enter the cosmic void_”

2 Anouk Laure Chambaz – “Marica”

3 3PMF – “BTSTU”

4 AARĀN – “CARPE DIEM | on going nowhere”

5 Daniela Monaci – “Everything in the world dances”

6 Fatma Ibrahimi – “Neraria-Herbarium”

7 Giorgio Salemme – “Rappresentare”

8 Peter Abraham Diaz Luna – “Swan must die”

9 Marco De Biasi – “La tela di Penelope”

Finalisti dell’ultima sezione, Performance

PERFORMANCE: 1 Blythe Kanis –“Ein Soph Or”

2 Collettivo Micorrize – “KODAMA_minuta liturgia silvestre”

3 Le fortunate eccezioni teatro A.P.S.– “.h.t.e.b.c.a.M – volume 1”

4 Crissi Campanale – “Counting time”

5 Elena Fanelli – “La Verità si conquista”

6 Margherita Landi e Agnese Lanza – “Peaceful Places”

7 Collettivo Singolo – “Tomato Connection”.