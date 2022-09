Bufale investite sulla A2, paura tra Campagna e Contursi

Bufale investite sulla A2, paura e disagi in autostrada. L’incidente è avvenuto questa mattina sulla A2 del Mediterraneo, tra Campagna e Contursi. Gli animali avevano invaso la corsia autostradale. Due mezzi pesanti che transitavano non hanno fatto in tempi a fermarsi e li hanno investiti.

Bufale investite sulla A2: l’incidente

Le bufale, che si trovavano a poca distanza l’una dall’altra, sono entrambe morte sul colpo. Per i due autotrasportatori nessun problema. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una vettura, ma anche le persone a bordo non hanno riportato ferite gravi; è stato però necessario l’intervento di un carro-attrezzi per portare via l’auto.

La dinamica

Da comprendere le cause che hanno determinato il sinistro, come abbiano fatto le due mucche ad invadere l’autostrada e se sussistano responsabilità da parte dell’allevatore o di chi le aveva in custodia.

Sul posto gli uomini della Polizia Stradale che hanno avviato le indagini sul caso. Intervenuto anche il personale dell’Anas che ha dovuto restringere la carreggiata, consentendo il transito soltanto su una delle tre corsie. L’incidente è avvenuto all’alba.

Questo è soltanto l’ultimo incidente che avviene sulla A2. Soltanto una settimana fa è stata registrata anche una vittima.

Anche in altre circostanze sono stati coinvolti animali, ma solitamente si tratta di animali selvatici, in particolare cinghiali che spuntano fuori all’improvviso diventando un pericolo per i mezzi in transito.