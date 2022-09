Vanno a pranzo fuori e si allontanano senza pagare. È successo ad Agropoli

Vanno al pranzo fuori e poi si allontanano senza pagare il conto. La vicenda è accaduta ad Agropoli, all’interno di un ristorante – pizzeria del centro cittadino. A denunciare l’episodio attraverso i social è stato il proprietario dell’attività che ha pensato bene di diffondere le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza in cui si vedono due persone che arrivano, pranzano e poi si allontano senza pagare il conto.

Vanno a pranzo fuori e si allontanano senza pagare: il caso

A sedersi al tavolo del ristorante due persone, probabilmente marito e moglie. I due occupano la saletta esterna dell’attività. Dopo aver mangiato chiedono il conto.

L’uomo lascia i soldi sul tavolo e si avvia verso l’uscita. La donna, anziché consegnare il denaro al personale di sala, lo prende e segue l’uomo verso l’uscita. L’episodio è accaduto nel weekend.

Non è chiaro se il marito sia in buonafede e abbia effettivamente lasciato i soldi per saldare il conto o se fosse d’accordo con la compagna.

La segnalazione

Il proprietario ha comunque voluto segnalare a tutti l’accaduto e mettere in guardia altri ristoratori dalla coppia, affinché non si ripetano situazioni simili. Benché l’episodio non abbia determinato un danno ingente all’attività, resta la gravità del gesto sotto l’aspetto etico e morale.

Casi simili, purtroppo, non sono nuovi.