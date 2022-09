Riapre la scuola: ecco i costi per ciascuno studente

Riapre la scuola. Da questa mattina studenti campani in classe ed entro questa settimana in tutte le regioni gli alunni torneranno in aula. Ma quali sono i costi della scuola quest’anno per le famiglie italiane? Più del passato. Si registrano, infatti, incrementi dei listini di circa il 7%. Per ogni studente italiano, secondo il Codacons, si sfiorerà la spesa di 1300 euro.

«Alla base dei rincari nella scuola, i maggiori costi di produzione in capo alle imprese del settore determinati dal caro-energia, e la crisi delle materie prime che ha fatto salire sensibilmente le quotazioni di alcuni prodotti come la carta o il tessile», osservano dal Codacons.

Riapre la scuola: i costi

Per il corredo scolastico completo per l’intero anno uno studente può raggiungere quota 588 euro scegliendo prodotti griffati. Il prezzo aumenta con l’acquisto dei libri di testo, tra i 300 e i 600 euro a studente a seconda della scuola e del grado istruzione e quello per il materiale tecnico, dai dizionari ai compassi. Questi potrebbero far schizzare la spesa complessiva a studente fino a 1.300 euro.

Le mode

Ma quali sono i prodotti più ricercati? Spopolano i materiali per la scuola firmati da youtuber, influencer, personaggi famosi e squadre di calcio. Prodotti richiestissimi che segnano le tendenze per l’anno scolastico 2022/2023 e vengono venduti sul web a prezzi stratosferici secondo il Codacons. Uno zaino griffato può costare oltre 200 euro; un astuccio “griffato” completo fino a 60 euro. I diari, invece, arrivano anche a 30 euro quest’anno.