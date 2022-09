L’Almanacco del 13 settembre 2022

Almanacco del 13 settembre 2022:

Santi del giorno: San Giovanni Crisostomo (Vescovo e Dottore della Chiesa)

San Maurilio di Angers (Vescovo)

San Venerio (Eremita)

Sant’Amato di Remiremont (Abate)

Sant’Amato di Sens (o di Sion, Vescovo)

Sant’Evanzio di Autun (Vescovo)

Proverbio del giorno:

Chi ride in gioventù piange in vecchiaia.

Aforisma del giorno:

Gettate in Dio solo ogni vostra sollecitudine, poiché egli ha cura grandissima di voi e di quei tre angioletti di figliuoli dei quali ha voluto che foste adorna. Detti figliuoli vi saranno, per la loro condotta, di conforto e di consolazione nel corso della vita. Siate sempre sollecita per la loro educazione, non tanto scientifica quanto morale. Il tutto vi stia a cuore ed abbiatelo caro più della pupilla dell’occhio vostro. All’educazione della mente, mediante i buoni studi, procurate che vada sempre accoppiata l’educazione del cuore e della nostra santa religione; quella senza di questa, mia buona signora, dà una ferita mortale al cuore umano. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi:

1985 – Esce Super Mario Bros: Partorito dalla mente geniale di Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros fa il suo esordio nel mondo dei videogame, associato alla nuova Nintendo Entertainment System (NES), modello di punta della terza generazione di console per videogiochi.

Sei nato oggi? Ami tutto ciò che è gioioso e festoso: per questo il tuo comportamento disinibito ti mette a volte al centro di critiche e pettegolezzi. La tua storia affettiva è instabile nella prima parte della vita, ma più tardi un grande amore ti porterà equilibrio e serenità. Del lavoro non ti importa granché, anche se hai doti particolari per riuscire bene in campo artistico.

Celebrità nate in questo giorno:

1944 – Jacqueline Bisset: Nata a Weybridge, nel sud-est dell’Inghilterra, è un’attrice che ha vissuto il periodo di massima notorietà negli anni Settanta, lavorando con i più grandi registi dell’epoca.

1980 – Cristiana Capotondi: Romana doc, Cristiana Capotondi è tra le attrici più ricercate della nuova generazione, attiva sia in TV che al cinema..

Scomparsi oggi:

1592 – Michel de Montaigne: Attento studioso del genere umano, fu uno dei pionieri del pensiero moderno e uno degli aforisti più apprezzati. Nato a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, e morto a Saint-Michel-de-Montaigne.

1996 – Tupac Shakur: Rapper e attore statunitense salito alla ribalta negli anni Novanta come 2Pac. Nato a New York e morto a Las Vegas, il 13 settembre 1996, a soli venticinque anni.

1928 – Italo Svevo: Il più europeo degli scrittori italiani a cavallo tra Ottocento e Novecento, interprete dell’alienazione dell’uomo moderno nella società, in linea con i coevi Pirandello, Joyce e Proust.