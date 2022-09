Aeroporto di Salerno: apertura nel 2024

Per l’aeroporto di Salerno potrebbero esserci presto novità. L’apertura, infatti, potrebbe avvenire già entro il 2024, ovvero entro due anni. Lo conferma la Gesac. Ieri si è tenuto un tavolo tecnico alla Camera di Commercio di Salerno, proprio per fare il punto sull’aeroporto di Salerno e i lavori in corso. Per lo scalo sono previsti investimenti per 250 milioni di euro suddivisi tra pubblico e privato.

Aeroporto di Salerno: novità per l’apertura

L’ingegnere Andrea Guglielmi, direttore infrastrutture di Gesac, ha confermato il termine del 2024. «Noi prevediamo di aprire nel 2024 e apriremo con il prolungamento della pista, che è attualmente in corso, a 2mila metri». In un ulteriore step dei lavori la pista sarà prolungata fino a 2mila 200 metri. «La scelta di suddividere i due allungamenti – spiega Guglielmi – è dettata da esigenze tecniche con l’obiettivo di aprire al 2024». Intanto procedono pure gli espropri dei terreni, propedeutici all’ampliamento dello scalo.



Il futuro dello scalo

L’aeroporto di Salerno quando aprirà sarà una seconda pista di quello di Napoli, i cui voli sono in forte crescita. Oggi Capodichino conta 108 destinazioni, è collegato con tutta Europa, con New York, e con i paesi dell’Est. Altre destinazioni saranno sviluppate gradualmente proprio grazie all’aeroporto di Salerno che sarà una seconda pista dello scalo di Napoli, quindi la crescita sarà naturale e graduale del traffico oggi presente su Capodichino e, domani, sviluppato anche con Salerno.

Tra le novità annunciate da Gesac per l’aeroporto di Salerno la sostenibilità. «Napoli, già dal 2018 – ricorda Michele Miedico, direttore del progetto Salerno pianificazione ambiente di Gesac – è un aeroporto neutrale alle emissioni di Co2 ed è stato il primo aeroporto a istituire un sistema di monitoraggio acustico all’avanguardia che è diventato standard in tutta Italia». «Questa esperienza – conclude – verrà portata su Salerno amplificata in maniera significativa perché l’aeroporto di Salerno è il primo che si costruisce praticamente da zero».