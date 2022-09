Monte San Giacomo: professionisti esterni per rispondere alla sfida del Pnrr

La sfida del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è importante per le comunità locali. Grazie ai bandi, infatti, è possibile avviare interventi di rilancio del territorio. Non sempre, però, soprattutto i piccoli centri, hanno le capacità di lavorare ai progetti e alle candidature a finanziamento con personale proprio. Ecco perché molti si affidano anche a personale esterno. È l’esempio di Monte Sn Giacomo.

Monte San Giacomo: professionisti esterni per rispondere ai bandi Pnrr

«Il Comune si deve organizzare preventivamente per poter affrontare l’esame dei futuri bandi che saranno emessi dallo Stato o dalla Regione e per poter presentare in tempo sia le domande di partecipazione che gli allegati progettuali contabili e tecnico giuridici», osservano da palazzo di città.

Per Monte San Giacomo, quindi, c’è necessità di acquisire professionalità in grado di «fornire adeguato supporto per i complessi procedimenti connessi alla partecipazione ai bandi di finanziamento previsti dal Pnrr».

Ciò in considerazione del fatto che le numerose attività connesse alle delicate fasi di individuazione del bando e candidatura dell’Ente, nonché a quelle successive relative alla esecuzione del progetto, monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti, non possono essere fronteggiate dal personale in servizio presso il Comune. Questo è già oberato dalla ordinarietà delle attività a cui è preposto e talvolta non risulta in possesso delle competenze richieste.

I compiti del personale esterno

Di qui la scelta di procedere al reclutamento di ulteriori unità. Queste coadiuveranno i responsabili del procedimento alll’individuazione dei bandi a cui partecipare. Assisteranno gli uffici adempimenti connessi alla candidatura dei progetti agli avvisi previsti dal Pnrr, procederanno a pianificare, condurre, controllare e rendicontare il progetto, nonché a verificarne i risultati.

In questo modo l’amministrazione comunale di Monte San Giacomo, guidata dal sindaco Angela D’Alto, spera di poter sfruttare al meglio i fondi Pnrr per il rilancio del territorio.