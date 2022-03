Monte San Giacomo: ok alla messa in sicurezza della scuola dell’infanzia

MONTE SAN GIACOMO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angela D’Alto, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, per l’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia in Via Sant’Anna; per il recupero dell’edificio e la creazione di nuovi posti.

Ecco il progetto per la scuola dell’infanzia

L’avviso pubblico, rientra nel decreto del Ministero dell’Istruzione; nell’ambito del PNRR- Piano di ripresa e resilienza, il quale stabilisce che possono essere presentate proposte di realizzazione per asili nido e scuola dell’infanzia.

Nello specifico, l’Ente, intende candidare a finanziamento, la scuola dell’infanzia di Via Sant’Anna; al fine di creare nuovi posti e intervenendo per la messa in sicurezza dell’edificio.

Il progetto dei lavori prevede una spesa complessiva pari a € 1.982.083,00; di cui € 1.570.920,00 e € 411.163,00 di somme messe a disposizione.

Il commento

“E’ nostra intenzione dare ai nostri studenti e a tutto il personale scolastico, un edificio garantendo la massima sicurezza, adeguando la struttura alle più moderne tecnologie, viaggiando anche nell’ottica delle politiche sostenibili“- così fanno sapere dal Comune.