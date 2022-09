Impianto San Rocco ad Ogliastro Cilento: maxi progetto da 1,4 milioni

Un progetto per l’impianto sportivo di San Rocco ad Ogliastro Cilento. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Astone, punta a sfruttare le risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Impianto sportivo di San Rocco ad Ogliastro: comune punta a fondi

Il dicastero, attraverso il Fondo per la progettazione degli enti locali, assegna risorse per il cofinanziamento di progetti destinati ad opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030 sono disponibili 30 milioni di euro.

I fondi possono essere utilizzati per la messa in sicurezza degli edifici o delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’Ente e con destinazione di uso pubblico, con priorità per edifici e strutture scolastiche. L’importo massimo del finanziamento è di 100mila euro.

Il progetto

Ogliastro Cilento ha scelto di candidare la progettazione della messa in sicurezza del campo sportivo San Rocco. Un’opera importante capace di garantirne l’adeguamento. Il costo totale dei lavori sarebbe di quasi 1,4 milioni di euro. Della cifra complessiva 1milione è destinato alle opere mentre la parte restante è rappresentata dalle somme a disposizione. I fondi del Ministero garantiranno il completamento della progettazione.

Già in passato il comune cilentano ha cercato di ottenere le necessarie risorse per l’impianto San Rocco, anche attraverso la partecipazione a fondi del bando Sport e Periferie.