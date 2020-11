Ogliastro: punta a fondi per il campo sportivo “San Rocco”

OGLIASTRO CILENTO. Bando Sport e Periferie: anche il Comune di Ogliastro Cilento ha avanzato le sue proposte per la riqualificazione degli impianti sportivi.

Il Bando promosso dal Ministero dello Sport e dal Coni mette a disposizione risorse per completare impianti sportivi o per realizzare nuove opere nelle aree periferiche d’Italia. Un’occasione che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Apolito vuole sfruttare per la riqualificazione del campo “San Rocco”.

E’ di 700 mila euro l’importo del progetto candidato a finanziamento. Le domande andavano presentate entro lo scorso 30 ottobre. Nei prossimi mesi si conosceranno i beneficiari.

Nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni diversi enti hanno previsto progetti per le strutture sportive.