Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico: ecco il programma dell’evento

Si avvicina la XXIV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. L’evento è in programma a Paestum presso il Tabacchificio di Cafasso, l’area archeologica e il Museo Nazionale, la Basilica.

L’evento è in programma da giovedì 27 a domenica 30 ottobre 2022 e si presenta con tutti i numeri in positivo: 80 conferenze in 5 sale in contemporanea, 500 tra moderatori e relatori tutti in presenza, 150 espositori (18 regioni, 20 Paesi Esteri, 30 buyer europei selezionati dall’ENIT e nazionali).

XXIV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico: il programma

Il Ministero della Cultura nel proprio spazio presenterà la candidatura della Via Appia Antica, nel percorso integrale da Roma a Brindisi e comprensivo della variante traianea, per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (4 le Regioni interessate dal percorso e 100 gli enti territoriali competenti (73 Comuni, 15 Parchi, 12 tra Città Metropolitane e Province).

La XXIV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, anche in questa edizione, metterà in campo buone pratiche per sviluppare il turismo esperienziale e il turismo sostenibile, affinché Istituzioni, Enti Locali e Organizzazioni Datoriali possano farle proprie e concretizzarle a breve medio termine.

Tra gli appuntamenti la Conferenza sul sostegno del PNRR a favore delle destinazioni turistico-archeologiche; l’ArcheoIncoming, finalizzato ad incrementare la domanda turistica di prossimità europea e nazionale da parte dei tour operator specialisti. Ma non solo: grande l’attenzione sulla Archeologia Sotterranea con il primo Incontro Nazionale delle Città Ipogee. Nel corso della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico previsto anche l’International Archaeological Discovery Award “Khaled al-Asaad”, giunto alla 8ª edizione e intitolato all’archeologo di Palmira che ha pagato con la vita la difesa del patrimonio culturale. Il riconoscimento andrà alla “scoperta dell’anno 2021”.

Gli ospiti

Tra i prestigiosi ospiti internazionali della XXIV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico anche Ahmed Farouk Ghoneim, Direttore Museo Nazionale della Civiltà Egiziana, Dimitrios Pandermalis, Presidente Museo dell’Acropoli di Atene, Fatma Naït Yghil, Direttore Museo del Bardo di Tunisi e Zahi Hawass, archeologo, già Ministro egiziano delle Antichità e Direttore degli scavi a Giza, Saqqara e Valle dei Re.

Il Premio Internazionale di Archeologia Subacquea “Sebastiano Tusa”, alla 2ª edizione, sarà invece consegnato al progetto più innovativo a cura di Istituzioni, Musei e Parchi Archeologici, al miglior contributo giornalistico in termini di divulgazione e quale riconoscimento alla carriera .

Per gli Incontri con i Protagonisti, Syusy Blady interviene su “Ingegneri del Cosmo”: un sorprendente viaggio cosmico, dall’antico mito sumero della Creazione al confronto con le nuove tesi astrofisiche della formazione della Terra.

Si rinnova anche l’appuntamento con ArcheoVirtual, Mostra e Workshop Internazionale, che da 15 edizioni presenta le applicazioni digitali e i progetti di archeologia virtuale. Esso affronterà il tema “Verso il Metaverso” per introdurre il pubblico alle prospettive che si delineano nel campo dei nuovi mondi virtuali con le rilevanti trasformazioni nelle modalità di comunicazione, intrattenimento, commercio, che toccheranno tutti gli ambiti della vita sociale.

Ancora, ArcheoExperience con i Laboratori di Archeologia Sperimentale per la divulgazione delle tecniche utilizzate dall’uomo per realizzare i manufatti di uso quotidiano, ArcheoStartup con le imprese giovanili del turismo culturale e la presentazione del progetto co-finanziato dal programma COSME dell’Unione Europea “EU DigiTOUR”, dedicato a PMI e startup del settore turismo per accedere a un programma di supporto tecnico e finanziario, mentre la community di IgersItalia si ritroverà a Paestum per due Instameet.