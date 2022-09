Stella Cilento programma Stella in Arte 2023

Il Comune di Stella Cilento, guidato dal sindaco Francesco Massanova, ha deciso di aderire in qualità di partner al progetto denominato “Stella in Arte2023” la cui proposta sarà candidata al Bando “Creative Living Lab” del MIC – Azione Linea 2 “Finanziamento per realizzazione di progetti in luoghi da rigenerare”.

Ecco quali saranno le attività del progetto Stella in Arte 2023 a Stella Cilento

Il progetto della nascente APS Stella in Arte riguarderà l’organizzazione della Mostra in occasione del ventennale dell’evento.

Nel 2023, infatti, saranno messe in campo una serie di attività laboratoriali: workshop seminari relativi alla rigenerazione urbana ed al valore della fruizione dell’arte contemporanea per la comunità.

Il partenariato del progetto, prevede anche la partecipazione della Pro Loco Stella Cilento e del Centro di ricerca Cittam – Università degli studi di Napoli “Federico IT” in qualità di mentor del progetto.

Le attività avranno luogo in varie aree del comune. Il Comune di Stella Cilento parteciperà alla realizzazione del progetto con l’importo di € 2.000,00 in risorse umane e spese di personale da destinare all’apertura straordinaria degli spazi coinvolti nel progetto e di € 2.000,00 per la stampa del catalogo.