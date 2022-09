Juventus – Salernitana, tifoso di Agropoli aggredito prima della gara

Attimi di paura questa sera presso l’Allianz Stadium di Torino dove si disputa Juventus – Salernitana. Un tifoso granata è stato aggredito da alcuni ultras bianconeri. Si tratterebbe di un giovane di Agropoli che portava con sé lo stendardo del locale club della Salernitana con su scritto “Agropoli granata”.

Juventus – Salernitana, tifoso di Agropoli ferito

Stando alle prime ricostruzioni il giovane era da solo quando sei persone, uscite all’improvviso da un bar, lo hanno colpito con pugni ed una testata. Il giovane, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato anche minacciato con un coltello e quindi privato dello stendardo che portava con sé.

Per fortuna il tifoso agropolese non ha riportato serie conseguenze. Grande la rabbia e l’indignazione per il gesto avvenuto prima della gara Juventus – Salernitana valida per il sesto turno del campionato di Serie A.

Il ragazzo di Agropoli aveva raggiunto Torino per assistere al match insieme ad altri supporters salernitani ma al momento dell’aggressione si trovava da solo.

Sono circa tremila i tifosi della Salernitana giunti a Torino per assistere alla partita contro la vecchia signora. Lo scorso anno i bianconeri si imposero per 2 a 0 sia allo Stadium che in trasferta allo stadio Arechi. Anche durante la scorsa stagione si verificò un esodo granata a Torino.