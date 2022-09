Elezioni, Bicchielli (NM): inizia la scuola e mancano ancora supplenti e assistenti disabili

“Poteva essere il primo anno scolastico, dall’inizio della pandemia, caratterizzato dalla ‘normalità’: studenti in aula e senza mascherina. Ma a mancare questa volta sono supplenti, insegnanti di sostegno, assistenti all’autonomia e alla comunicazione. La data di avvio dell’anno scolastico è ben nota sin dalla chiusura dell’anno scolastico precedente, dunque non possono essere addotte giustificazioni di sorta. Quanto sta accadendo non è degno di un paese civile.”

Lo dichiara Pino Bicchielli (Noi Moderati) candidato alla Camera per il centrodestra nel collegio uninominale Campania2 – Salerno

