Arrestata intera famiglia a Castellabate

Un’intera famiglia di Castellabate, marito moglie e due figlie, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate nel pomeriggio di ieri. Si tratta di persone conosciute e stimate non solo nel loro comune ma anche nei centri limitrofi dove l’uomo (ora in pensione) aveva lavorato.

Sembrerebbe, però, che da qualche tempo i quattro vivessero una difficile situazione e avessero strani atteggiamenti sfociati anche in liti e minacce nei confronti dei vicini.

Famiglia arrestata: il caso

Di tutto ciò era stata già informata anche la procura di Vallo della Lucania che aveva disposto il provvedimento di divieto di dimora nel comune di benvenuti al sud.

Nonostante questo i quattro hanno continuato a vivere nella loro abitazione e così, ieri, quando si sono registrate nuove minacce di comportamenti violenti, carabinieri sono intervenuti sul posto.

L’arresto

I quattro, alla vista degli uomini dell’arma, anziché calmarsi sono andati nuovamente in escandescenza. Per questo i carabinieri non hanno potuto far altro che procedere all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Successivamente, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è scattato il trasferimento presso il carcere di Fuorni.

L’episodio ha destato non poco scalpore considerato che i quattro in passato non avevano mai dato problemi. Negli ultimi tempi, però, forse vivevano una difficile situazione.