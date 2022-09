Ok all’ammodernamento della rete fognaria a Lustra

Approvato il progetto di fattibilità tecnico economico per l’ammodernamento della rete fognaria sul territorio comunale di Lustra, amministrato dal sindaco Luigi Guerra.

Ampliamento e interventi mirati alla rete fognaria: ecco il progetto di Lustra

Il progetto è collegato al bando emanato dall’Agenzia per la Coesione territoriale nell’ambito del CIS “Acqua bene comune“, che vede come potenziale beneficiario l’Ente comunale con proposte progettuali non inferiori ad un milione di euro.

In quest’ottica, l’Ente ha deciso di puntare sulle risorse messe a disposizione, per avviare interventi alla rete fognaria comunale per un importo pari a € 1.318.818,18; di cui € 932.490,00 per lavori e € 228.803,28 di somme messe a disposizione.

Il progetto è risultato meritevole di approvazione in quanto, negli ultimi anni, risulta sempre più preoccupante la crisi climatica che mette sempre più a rischio il bene essenziale della vita. Si procederà con interventi mirati al fine di procedere alla messa in sicurezza e alla riqualificazione della vetusta rete fognaria tenendo conto di alcuni accorgimenti essenziali.

Strategicità degli interventi, mediante la valutazione di indicatori ad esempio la gestione delle crisi in caso di scarsità di risorsa idrica, agli interventi che utilizzano tecnologie innovative e a basso impatto ambientale.

Il commento

“Il potenziamento e il miglioramento della rete fognaria, va considerato come un intervento strategico nell’ottica della qualità ambientale del territorio comunale”– fanno sapere da palazzo di città.