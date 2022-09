Ferisce donna alla gola: arrestato 50enne a San Rufo

SAN RUFO: FERISCE UNA DONNA ALLA GOLA, ARRESTATO 50ENNE

Attimi di paura nella serata nel comune di San Rufo dove per cause da accertare un uomo ha ferito una donna alla gola con un fendente. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.

Ferisce donna alla gola: il caso

Un 50enne italiano, ospite di una casa famiglia a San Rufo, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

L’uomo, apparentemente senza motivi, ha colpito con un coltello una operatrice mentre era in un locale pubblico.

I soccorsi

Immediatamente sono scattati i soccorsi e l’uomo disarmato. Sul posto sono aggiunti i sanitari del 118 i carabinieri.

La ragazza non è in pericolo di vita. Il 50enne, invece, è stato fermato e tratto in arresto. Ora dovrà rispondere di tentato omicidio.