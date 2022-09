Cane finisce in un canale a Padula: salvato dalla Protezione Civile

Importante intervento di salvataggio da parte degli uomini della Protezione Civile Vallo di Diano. Ad aver bisogno di aiuto, questa volta, non era un essere umano ma un cane. Si chiama Spank ed è un maremmano docile e di grossa stacca.

Cane finisce in un canale: il salvataggio

Da alcuni giorni era caduto in un canale a Padula e non riusciva più ad uscirne fuori. Spank era ferito, stanco ed affamato, allo stremo delle forze.

Ad avvistarlo alcune persone che si trovavano in zona e che hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Protezione Civile Vallo di Diano che sono scesi nel canale e hanno imbracato l’animale.

Il maremmano è stato poi imbracato e tirato fin sulla strada. Per lui questo spiacevole episodio si è concluso con un lieto fine. La padrona ha potuto riabbracciarlo e rifocillarlo.

I precedenti

In realtà simili interventi non sono nuovi. Questo inverno, sempre a Padula, ad essere salvato fu Neve, un cane che rappresenta la mascotte del centro valdianese.

L’animale era finito in una vasca della Certosa di Padula e non riusciva più ad uscire, anche a causa del fango e della profondità. Pure in questo caso la Protezione Civile Vallo di Diano intervenne per trarre in salvo l’animale.