Sala Consilina: Tonino Lopardo lascia la maggioranza

Tonino Lopardo consigliere di Sala Consilina delegato alla Polizia Municipale, alla Viabilità, al Trasporto Urbano, alla Mobilità e al Centro Storico ha annunciato di voler lasciare la maggioranza.

La scelta del consigliere Tonino Lopardo

Un colpo di scena in seno alla maggioranza guidata dal sindaco Francesco Cavallone. Dalle parole di Tonino Lopardo traspare non poco dissenso.

“Ogni volta che ho fatto una proposta ho trovato un muro di gomma e non avrebbe avuto senso continuare a far parte di una amministrazione che non mi rappresenta”, ha detto.

Nessun passaggio in minoranza, però, almeno per il momento. “Nel prossimo consiglio comunale – ha dichiarato Lopardo – mi dichiarerò indipendente“.