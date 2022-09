Idraulici online: in crescita le ricerche dei professionisti sul web

Nelle ricerche online figurano, sempre più spesso, quelle riferibili a professionisti per la riparazione di guasti o la posa in opera di dispositivi casalinghi: nell’ambito dell’idraulica, ad esempio, molti esperti sono ricercati al fine di installare una caldaia o sgorgare un sanitario, con livelli di urgenza diversi.

Posa in opera di caldaie e sanitari

Uno dei servizi più ricercati di sempre riguarda, senz’altro, l’installazione di caldaie casalinghe o persino condominiali, o magari la sua sostituzione. Il professionista dovrà conoscere tutte le funzionalità principali, sia essa l’erogazione di sola acqua calda sanitaria o il collegamento con dispositivi di riscaldamento a parete (come i caloriferi) o a pavimento. Sarà indispensabile, specie se si ricerca sul web, fornire all’idraulico quante più informazioni possibili anche sul tipo di posa in opera della caldaia, se all’interno o all’esterno, ove si trovi lo scarico dei fumi e se occorre provvedere a nuovi allacci.

Discorso analogo vale anche per i sanitari di bagno e cucina, che possono essere installati per la prima volta in una nuova abitazione oppure sostituiti: esistono persino professionisti in grado di fornire un lavandino o una doccia, se richiesto dal cliente, magari grazie a una rete di fornitori di fiducia. In questo caso, l’esperto valuterà se il sistema fognario è quello classico o se si tratta di una fossa biologica, così da creare gli allacci ad hoc.

Ovviamente, un idraulico esperto può intervenire anche su un sistema di tubazioni più importante, creando nuove connessioni a seconda delle singole necessità.

Riparazioni e sgorgamenti

Chiamare un idraulico per un servizio di emergenza significa avere una perdita importante in casa o in ufficio che va arginata mediante la chiusura del rubinetto principale dell’acqua ed eventualmente la riparazione o sostituzione del tubo interessato. Ma il guasto può anche dipendere da un intasamento e il professionista dovrà essere allora in grado di individuare a che altezza esso si sia verificato, se a livello del sifone, quindi con intervento pressoché più rapido, oppure nelle tubazioni più in fondo, per cui si necessitano strumentazioni o liquidi particolari per liberare l’ingorgo. Si tratta di un servizio richiesto di frequente soprattutto per un lavandino del bagno o della cucina, ma non mancano quelli riferibili a un wc o persino a un piatto doccia. Alle volte l’ingorgo non è conclamato e l’utente si accorge che qualcosa non va solo dall’odore sgradevole che risale nello scarico.

Un idraulico si può contattare perché gocciola un rubinetto oppure lo scarico del wc sembra non riempirsi mai continuando a far scorrere l’acqua: se provvisto di cassetta, il professionista controllerà il galleggiante o smonterà il geberit al fine di individuare il problema. Anche in questi casi, l’idraulico potrà richiedere informazioni concernenti gli scarichi, ovvero se si è allacciati all’acquedotto principale oppure, in caso di abitazioni di campagna, se provvisti di serbatoio privato o di semplice pozzo. Talvolta, si ricerca un idraulico che possa installare ad esempio un piatto doccia al posto di una vasca da bagno, al fine di modernizzare lo spazio, oppure sia necessario intervenire sulla rottura stessa della ceramica.

Qualunque sia il tipo di installazione, riparazione o intervento, sarà cura dell’idraulico operare nella massima trasparenza possibile, stilando un preventivo quanto più possibile aderente alla realtà, contribuendo a creare un rapporto di fiducia con il cliente anche attraverso un feedback successivo in caso di necessità.