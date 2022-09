Completati i lavori della SP224 e SP117 a Novi Velia

Prosegue il lavoro incessante della Provincia di Salerno per la consegna di lavori per la manutenzione straordinaria alle strade che questa volta ha interessato il Comune di Novi Velia.

Manutenzione straordinaria nel Comune di Novi Velia al tratto stradale relativo alla SP224 e SP117, il progetto

Nello specifico, gli interventi fanno riferimento al manto stradale di alcuni tratti della SP 224 e della SP 117 per un importo complessivo pari a € 40.698,60.

Il progetto dei lavori, rientra nell’ambito dell’accordo Quadro Area 2, comparto 3. “L’intervento verrà consegnato, presumibilmente, lunedì 12 settembre– fa sapere il Presidente Michele Strianese– l’intervento consiste nella sistemazione e la messa in sicurezza del piano viabile con rifacimento della segnaletica orizzontale sulla SP 224 al Bivio della SP 117 all’altezza del Fiume Torna.

Anche nei Comuni di Moio della Civitella e Gioi eseguiti lavori di messa in sicurezza

Nei giorni scorsi, la Provincia, ha provveduto a consegnare altri lavori di manutenzione straordinaria. E’ il caso del Comune di Moio della Civitella, dove i lavori hanno interessato la sicurezza stradale sulla SR488, ex SS488.

Il costo ammonta a € 81.398,82 per la sistemazione di un versante in frana. Si è provveduto alla rimozione del dissesto franoso, criticità che accade sovente nel territorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Prosegue quindi l’impegno costante nel consegnare lavori che interessano particolari zone del Cilento, come è accaduto anche nel Comune di Gioi, anche lì saranno effettuati lavori relativi alla SP370, per un totale di 40mila euro.

Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola.

“Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità”.