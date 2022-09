Cinema, ecco i film in programma nel Cilento e Diano

Per tutti gli amanti del cinema, in Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è possibile concedersi qualche ora di relax scegliendo uno dei tanti film in programma in sale climatizzate.

Ecco la programmazione completa nelle sale del Cilento e Vallo di Diano

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli- Via Taverne

Fino al 13 settembre

Ore 19:00

DC League of Super Pets

Krypto è il cane di Superman da sempre, il suo migliore amico, la sua metà, il compagno preferito, tanto delle serate davanti alla tivù quanto delle imprese super eroiche a centinaia di metri da terra. A Krypto e Superman la città di Metropolis ha dedicato un monumento e non c’è persona o animale che non li conosca e non li ammiri. Ma ogni super eroe, si sa, ha il suo super cattivo. Così, la porcellina d’India Lulu, cresciuta come cavia nel laboratorio di Lex Luthor, ha ereditato la devozione al Male del suo padrone e, con un po’ di follia e di fortuna, riesce a mettere in gabbia l’intera Justice League, Superman compreso. Questa volta Krypto non può farcela da solo. Per fortuna che Asso e i suoi amici del rifugio per animali abbandonati stanno cominciano a sviluppare strani poteri. Deve solo convincerli a fare squadra.

Fino al 13 settembre

Ore 21:15

Il pataffio

La carovana del Marconte Berlocchio, fresco di nozze con la donna Bernarda attraverso la cui famiglia ha avuto il suo titolo, si presenta al nuovo feudo di cui sarà signore, trovandolo però in rovina. Né autorità né rappresentanti regi ad attenderlo: solo una banda di paesani affamati che usano il castello per pascolare gli animali e tirano a campare come possono. Assieme al fido consigliere Belcapo, al frate cappuccio e a un manipolo di soldati ben poco convinti, Berlocchio cercherà di trasformarsi nel nobile che non è mai stato.

Cinema Adriano, Sala Consilina- Via Roma

Fino al 14 settembre (escluso lunedì 12 settembre)

Ore 17:00/ 19:00 Sabato e Mercoledì prezzo ridotto

Minions 2- come Gru diventa cattivissimo

Il film diretto da Kyle Balda, è il sequel del film d’animazione con protagonisti i buffi personaggi gialli di Cattivissmo Me.

Il film approfondisce le origini di Felonius Gru (voce originale di Steve Carell, voce italiana di Max Giusti) e di come sia diventato cattivissimo, ambientando la storia nel cuore degli anni ’70.

Il dodicenne Gru cresce nei sobborghi della città, nutrendo una grande passione per i Vicious 6, ovvero i Malefici 6, un gruppo di supercattivi.

Il giovane aspira a diventare uno di loro, così quando uno dei leader del malefico gruppo viene licenziato, Gru si presenta ai colloqui per sostituirlo.

Cinema Bolivar, Marina di Camerota- Via Bolivar

Dall’11 al 14 settembre

Unico spettacolo ore 19:00

DC League of Supert Pets