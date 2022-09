Stagione teatrale di Sala Consilina: ecco il cartellone

È stato ufficializzato il cartellone della stagione teatrale di Sala Consilina. Presso il teatro intitolato all’attore Mario Scarpetta, saranno in programma sette spettacoli, da novembre ad aprile. Il cartellone è stato organizzato con l’ausilio del Teatro Pubblico Campano.

Stagione teatrale a Sala Consilina: il programma

Si inizia il giorno 10 novembre con Massimiliano Gallo che porterà in scena “Stasera, punto e a capo!”, uno spettacolo che lui stesso ha scritto e di cui segue la regia. Il 18 dicembre sarà la volta di Carlo Buccirosso che propone “L’erba del vicino è sempre più verde”.

Con il nuovo anno, a gennaio (giorno 20), la stagione teatrale a Sala Consilina propone un classico del repertorio di Eduardo Scarpetta: “Il medico dei pazzo”. Una commedia per la regia di Claudio Di Palma Sabato che vedrà protagonista Giovanni Allocca, Angela De Matteo, Massimo De Matteo e Peppe Miale.

Il 25 febbraio, poi, spazio a Sal Da Vinci che al “Mario Scarpetta” porterà “La Fabbrica dei Sogni”, uno spettacolo che vedrà protagonista anche Fatima Trotta. Uomo e Galantuomo di Eduardo De Filippo è uno degli appuntamenti di marzo (giorno 15). In scena Ernesto Mahieux.

A fine marzo, il 30, Giuseppe Zeno ed Euridice Aven interpreteranno “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”, trasposizione teatrale dell’omonimo film di Lina Wertmuller. Gran finale giovedì 20 aprile 2023 con il ritorno Biagio Izzo in “La coppia strana”.

Biglietti e abbonamenti

I biglietti costeranno 20 euro per la galleria e 28 o 33 euro per il secondo e primo settore della platea.

180 euro il costo dell’abbonamento alla stagione teatrale di Sala Consilina per il primo settore. 160 euro per il secondo e 100 euro per la galleria.