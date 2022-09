Ecco Star Clipper, il veliero in rada ad Agropoli

Chi questa mattina rivolge lo sguardo da Agropoli verso la Baia di Salerno avrà la possibilità di ammirare non solo il paesaggio ma anche la Star Clipper, nave ammiraglia della compagnia da crociera Royal Clipper, in rada nelle acque del porto di Agropoli.

La Star Clipper ad Agropoli

La Royal Clipper in rada ad Agropoli ha cinque alberi, è caratterizzata da 42 vele. Il veliero offre sui suoi 134 metri indimenticabili esperienze, con la giusta combinazione di grandeur, avventura, tradizione, unite ad un servizio superbo. L’imbarcazione è stata costruita nel 1992 in Polonia e può ospitare oltre 200 passeggeri in lussuose cabine.

È partita dal porto di Civitavecchia e dopo aver raggiunto la Sicilia è tornata verso il Lazio, fino a Gaeta, per poi scendere di nuovo verso sud.

Una crociera sulla Star Clipper può costare da mille e tremilaottocento euro in una cabina standard. Tra le sue mete la Croazia, la Corsica, la Slovenia, la Costiera Amalfitana, la Sicilia e le isole Greche.

I precedenti

Quest’anno hanno raggiunto Agropoli diversi yacht di lusso o navi da crociera. Tra queste la Sea Cloud, leggenda dei mari. Si tratta di uno dei più grandi velieri al mondo, lungo circa 109 metri e capace di ospitare oltre 60 persone.

La Sea Cloud è una nave da crociera a 5 Stelle battente bandiera maltese. La sua costruzione risale nel 1931 in Germania. A quasi un secolo da allora continua a solcare il Mar Mediterraneo.