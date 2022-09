De Luca lancia allarme poliomielite: «mamme fate attenzione»

Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, torna ad alzare il livello di guardia sul fronte sanitario e annuncia il via della campagna vaccinale per i bambini contro la poliomielite. Lo ha fatto in diretta sui social precisando che «Parte il primo ottobre la campagna di vaccinazione per tutti i bambini. Dobbiamo tornare al 90% di bambini vaccinati». De Luca ha sottolineato la necessità di «garantire l’immunità di gregge contro il ritorno della poliomelite».

De Luca e l’allarme poliomielite: la malattia

Si tratta di una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale e in particolare neuroni motori e midollo spinale. La vaccinazione contro la polio in Italia è tra quelle obbligatorie e la copertura di vaccinati nel nostro paese è superiore alla media europea.

L’allarme legato alla poliomielite è dovuto alla ricomparsa della malattia anche in paesi occidentali. Da anni il contrasto viene indebolito dal taglio dei fondi e ciò sta facendo suonare il campanello di allarme. Di recente un caso è stato segnalato a New York mentre in Italia l’ultimo episodio risale al 1982. Ecco perché De Luca ha parlato della necessità di avviare le vaccinazioni contro la poliomielite.

Diversamente dalle varianti di COVID-19, che sono in grado di eludere la protezione fornita dal vaccino, i vaccini antipolio garantiscono un’ampia protezione dal poliovirus selvaggio e dai poliovirus vaccino-derivati.

«Entro settembre vi daremo una informazione chiara e semplice», ha detto De Luca che ha invitato le mamme a «fare massima attenzione».