Anziano investito sulla Bussentina: dopo 14 anni la condanna definitiva

Anziano investito sulla Bussentina, arriva la condanna definitiva. I fatti risalgono a ben 14 anni fa e di recente la Corte di Cassazione ha messo la parola fine sulla vicenda.

Anziano investito sulla Bussentina: i fatti

Un uomo, Ernesto Ricci Porretti, 70enne residente a Policastro, stava attraversando la superstrada per raggiungere un terreno agricolo di sua proprietà.

Mentre lo faceva venne investito da un’auto guidata da un 54enne originario di Sala Consilna. Immediati i soccorsi prestati anche dall’investitore, ma per l’anziano, nonostante il trasferimento all’ospedale dell’Immacolata di Sapri, non ci fu nulla da fare.

La sentenza

Per il caso dell’anziano investito sulla Bussentina, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo comminata dalla Corte d’Appello di Potenza nel 2020, dichiarando il ricorso inammissibile. Condanna era arrivata anche nel primo grado di giudizio.

«L’automobilista nel percorrere in curva un tratto di strada a doppio senso di marcia (con striscia bianca continua) a velocità ritenuta non consona alle condizioni stradali e non rispettando le distanze di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, investì in prossimità della linea di mezzeria l’anziano intento ad attraversare la carreggiata non utilizzando le apposite strisce, dopo aver strisciato la vettura che lo precedeva che aveva rallentato per consentire l’attraversamento del pedone in sicurezza», si legge nella sentenza. Un comportamento, quello dell’automobilista, caratterizzato «negligenza imprudenza e imperizia».

L’auto del 54enne procedeva sull’importante arteria in direzione di Sanza. Ad indagare sul caso gli uomini della Polstrada.