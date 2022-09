Il Festival I.TA.CA’ arriva a Camerota e Palinuro: ecco il programma

Il Festival IT.A.CA’ arriva nel Cilento il 10 e l’11 settembre tra Cemerota e Palinuro.

Premiato dall’ONU, con il patrocinio del Ministero della Cultura, l’iniziativa ha lo scopo di condurre il visitatore in una passeggiata suggestiva tra il blu del mare e il verde della macchia mediterranea, che ospita il fiore Primula Palinuri, i tramonti mozzafiato. Una terra antica, dove i borghi conservano le originali caratteristiche con vicoletti e case in pietra.

La tappa Cilento e la Costa- da Marina di Camerota a Palinuro, darà l’opportunità ai visitatori di visitare gli angoli più suggestivi e caratteristici del territorio. Due giorni pieni di attività esperienziali in connessione con la natura. Saranno gli abitanti del posto a fare da Cicerone, custodi di tradizioni, ad accompagnare quanti vorranno partecipare ad un viaggio immersivo tra natura e storia.

Obiettivo principale del Festival I.TA.CA’, è dare voce anche ai piccoli territori, mettendo in atto un vero e proprio laboratorio in cui ha luogo una sperimentazione a più voci su come procedere verso uno sviluppo sostenibile.

Ecco il programma completo della due giorni fra Camerota e Palinuro

Sabato 10 settembre: dalle 08:00 alle 11:00 Passeggiata/ escursione “La Baia di Marina di Camerota”

Ritrovo presso la sede della Pro Loco di Camerota in Via Sirene, 56 a Marina di Camerota

Si raccomanda abbigliamento comodo, l’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per info contattare i seguenti numeri +393335953513 – 0974352690

Dalle 17:00 alle 18:00 Tavola Rotonda “Il Turismo responsabile, sostenibilità, benessere psicofisico a contatto con la natura. Il focus si svolgerà al Villaggio Santa Marina in Via Sirene 67 a Marina di Camerota. Per info 0974352690

“Il centro storico di Camerota”, sarà la tappa successiva che si svolgerà dalle 18:30 alle 20:00, si tratta di una visita guidata al centro storico, alla scoperta della storia tra i vicoletti caratteristici, chiese medievali. Ritrovo in Piazza Santa Maria a Camerota. Per info 0974352690

Dalle 20:00 ALLE 22:00, Visita guidata “Il Museo dell’Arte Contadina a Licusati”. Visita al Museo a cura della Pro Loco di Camerota e a seguire degustazione di prodotti tipici locali. Il ritrovo sarà presso il Museo dell’Arte contadina a Licusati. Per info e prenotazioni, contattare 0974352690

Domenica 11 settembre: dalle 07:00 alle 10:00 “Il cammino delle due Primule”, passeggiata/escursione. Percorso guidato lungo il sentiero che percorre il perimetro di Capo Palinuro per ammirare gli scorci e le torri fino ad arrivare al Porto di Palinuro. Ritrovo e partenza dal Faro di Capo Palinuro, Via Faro a Palinuro, l’arrivo sarà presso l’Antiquarium.

Contributo di € 5,00 (assicurazione inclusa) prenotazione obbligatoria. Per info +393484802900 (tramite WhatsApp).

Dalle 11:00 alle 12:00 Worshop formativo, un incontro per avvicinarsi al turismo responsabile e sostenibile, confrontandosi su come proporlo e promuoverlo sul territorio. L’incontro si svolgerà presso l’Anfiteatro dell’Antiquarium Palinuro, Via Indipendenza 206 a Palinuro. Evento gratuito a cui potranno partecipare 20 persone. Per info 0974930771

Altre attività da svolgere nei giorni 10 e 11 settembre: gite in barca ed escursioni in collina

Si proseguirà con una visita guidata alla scoperta degli antichi reperti ritrovati nell’insediamento Enotrio di Tempa della Guardia a Palinuro. Nel pomeriggio, poi, ci sarà la possibilità di fare un percorso guidato in e- bike che da Palinuro, costeggiando il fiume Mingardo e il meraviglioso canyon “Gola del Diavolo”, condurrà alla scoperta dell’antico borgo medievale di San Severino di Centola “Il paese fantasma”.

Un’altra attività sarà l’uscita in canoa al tramonto, un’escursione lungo la costa di Palinuro con partenza dalla spiaggia dell’Arco naturale e arrivo alla spiaggia del Buon dormire, seguirà aperitivo in spiaggia. Per questa escursione, è previsto un contributo di 25,00, e potranno partecipare 23 persone.

Nei due giorni, ci sarà la possibilità anche di effettuare delle uscite in barca dal porto di Marina di Camerota, una passeggiata sulle colline per scoprire le tecniche di viticoltura sulle colline tra Centola e Foria.