Al gruppo Smet l’Mdt Award 2022

Nuovo importante riconoscimento per il Gruppo SMET, l’operatore logistico intermodale leader a livello europeo. L’azienda è stata insignita dell’MDT Award 2022, che premia il continuo impegno da parte del Gruppo a favore della sostenibilità e dell’innovazione nel settore trasporti, attraverso un proficuo percorso di crescita che prosegue da 75 anni.

Il premio è stato conferito da Vega Editrice e dal magazine Il Mondo dei Trasporti nell’ambito del Vega Day 2022, l’appuntamento annuale di riferimento per il settore del trasporto e della logistica, che ha avuto luogo a Monza presso il parco della Villa Reale.

L’Mdt Award 2022 va ad affiancare un altro importante riconoscimento: lo Zero Gradi Award, dedicato dai magazine Trasportare Oggi in Europa e Vado e Torno alle eccellenze del trasporto a temperatura controllata e della logistica del freddo, consegnato all’Amministratore Delegato Domenico De Rosa nel maggio scorso.

“Sono onorato di ricevere l’MDT Award 2022 per l’innovazione e la sostenibilità – ha dichiarato Domenico De Rosa – Desidero dedicare questo importante riconoscimento a tutte le donne e a tutti gli uomini che lavorano, hanno lavorato e lavoreranno per il nostro Gruppo e che, con il loro impegno quotidiano, hanno reso possibile questo lungo e proficuo percorso di crescita, che prosegue ininterrottamente da 75 anni”.

Ed ha aggiunto: “Non mi riferisco solo allo sviluppo dell’intermodalità marittima e ferroviaria, avviato negli anni ’90 con largo anticipo sui tempi, e alla definitiva svolta green con l’ingresso in flotta dei primi veicoli alimentati con carburante alternativo al diesel, che risale a circa 10 anni fa. La sostenibilità per noi non è solo la tutela dell’ambiente in cui viviamo, ma è un valore condiviso profondamente radicato in azienda e uno strumento strategico che ci consente di gestire tutte le attività in modo socialmente responsabile”