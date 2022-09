Gelbison- Juve Stabia: parte con una sconfitta l’avventura in Serie C rossoblù

Debutto in Serie C per la Gelbison che in serata al “Marcello Torre” di Pagani riceveva la Juve Stabia. La sfida era valida per la 1ª giornata del girone C di Serie C. Nel derby campano vincono le vespe che regolano per 1-3 i cilentani.

Gelbison- Juve Stabia: la gara

La Gelbison di mister Esposito riparte da Uliano, Fornito e Graziani, unici superstiti della squadra dello scorso anno a scendere in campo dal primo minuto. A partire forte è però la Juve Stabia di mister Colucci

Vitale è punito dopo tre giri di lancette sugli sviluppi di un corner battuto da Bentivegna. Il primo dispiacere della serata è timbrato da Maggioni che di testa sigla il momentaneo vantaggio. I rossoblù cercano la reazione con Statella che crea, poco prima della mezzora, qualche grattacapo alla retroguardia stabiese. Al 33′ però Scaccabarozzi trova Pandolfi che indisturbato raddoppia portando le squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-2.

Nella ripresa al quarto giro di lancette la Gelbison accorcia le distanze con Bonalumi che su corner di Graziani svetta di testa per la prima rete tra i professionisti dei rossoblù. Al settimo però Altobelli trova in acrobazia il guizzo che vale il 3-1 smorzando l’entusiasmo vallese. La Juve Stabia con il passare dei minuti si rende pericolosa anche con Tonucci. A tre dal gong i cilentani falliscono un rigore, concesso per un fallo di mano in area, con Uliano che colpisce il palo dagli undici metri. Termina cosi 1-3 per la Juve Stabia che batte la Gelbison attesa domenica prossima da un nuovo derby campano, stavolta con l’Avellino.