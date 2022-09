Percorsi ciclo-pedonali: ecco il progetto di Celle di Bulgheria

L’amministrazione comunale di Celle di Bulgheria punta alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali. L’ente guidato dal sindaco Gino Marotta, programma così interventi di valorizzazione a fini turistici delle infrastrutture esistenti sul territorio.

Un percorso ciclo-pedonale a Celle di Bulgheria

Nello specifico, si è pensato di realizzare dei percorsi ciclo-pedonali a Celle di Bulgheria. Pertanto è stato approvato un documento preliminare della progettazione che prevede una spesa complessiva pari a € 2.300.000,00; di cui € 1.700.000,00 per lavori e € 600.000,00 di somme a disposizione della stazione appaltante.



Gli obiettivi

Attraverso i percorsi ciclo pedonali il Comune di Celle di Bulgheria, intende realizzare un sistema di mobilità sostenibile diffusa sul territorio comunale ed integrata con l’offerta turistica e la valorizzazione delle emergenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali con utilizzo di infrastrutture esistenti.

Il percorso ciclo-pedonale è un percorso protetto o comunque riservato ai pedoni ed alle biciclette, dove il traffico motorizzato è escluso. Lo scopo di tali infrastrutture è separare il traffico ciclo-pedonale da quello motorizzato.

Il progetto rientra nel decreto legge che prevede un fondo a favore della crescita economica del Mezzogiorno. Gli Enti locali che hanno una popolazione non superiore ai 5000 abitanti, possono presentare progettazioni al fine di riqualificare e/o valorizzare il territorio al fine di garantire sempre maggiori servizi ai cittadini.

Tra queste c’è anche Celle di Bulgheria che punta così ad avere a disposizione percorsi ciclo-pedonali non solo per i cittadini ma anche per i turisti.