Ispani: si punta a promuovere la mobilità sostenibile

ISPANI. Il Comune ha candidato un progetto al bando per la mobilità sostenibile per le aree del Mezzogiorno pubblicato dalla Fondazione con il Sud. Si punta così ad avere i necessari finanziamenti per adottare iniziative di mobilità sostenibile finalizzate al miglioramento della qualità di vita dei cittadini, specialmente delle fasce più deboli.

L’iniziativa dell’Ente è denominata “Velocilento e-moving” ed è realizzata in partnerariato con l’ Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, Associazione Turistica Cilentomania, la cooperativa Kastrom, Convergenze, Bitdrome, FIAB Camerota e Fattoria Attanasio.

Il Comune ha deciso quindi di essere partner che garantirà lo sviluppo sul territorio di un sistema di mobilità dolce e non inquinante.

L’amministrazione comunale già da tempo sta avviando iniziative con questo scopo e finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente. Basti pensare che anche il corpo di polizia municipale è stato dotato di bici elettriche.