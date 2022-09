L’Almanacco del 3 settembre 2022

Almanacco del 3 settembre 2022:

Santi del giorno: San Gregorio Magno (Papa e Dottore della Chiesa), protettore di musicisti, cantori, produttori di passamaneria e di bottoni, insegnanti, papi.

Santa Febe (Phoebe, Coadiutrice di San Paolo)

Etimologia: Gregorio, deriva dal greco “Gregòrios”, latinizzato poi in “Gregorius”, questo personale che significa “sveglio”. Attestato sin tra i primi cristiani, venne molto apprezzato per tutto il Medioevo, come attestano i numerosi santi e pontefici che se ne fregiarono.

Proverbio del giorno:

Settembre inclemente, poco vino o niente.

Aforisma del giorno:

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita non sarebbe più sopportabile (Georges Courteline)

Accadde Oggi:

1982 – La mafia uccide il generale Dalla Chiesa: Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e sua moglie Emanuela Setti Carraro si dirigono verso un ristorante a bordo della loro A112 bianca, seguiti dall’agente di scorta Domenico Russo alla guida di un’Alfetta. Intorno alle 21,15, lungo via Carini, vengono affiancati da una Bmw e da una motocicletta, dalle quali parte una raffica di kalashnikov AK-47 che uccide i due coniugi e l’agente. La mafia si libera di un grande servitore dello Stato, che con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine era riuscito ad assestare colpi importanti sia all’organizzazione mafiosa sia alle Brigate Rosse (in Piemonte), portando allo scoperto la fitta rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni.

Sei nato oggi? I nati il 3 settembre non sempre sono come sembrano. Poiché gli altri spesso fraintendono la loro natura e il loro potenziale, essi possono essere costretti a interpretare dei ruoli nella vita che, pur non essendo sempre spiacevoli, non sono esattamente ciò che vorrebbero. Benché si tratti di solito di persone dai mille talenti, spesso viene apprezzata una sola delle loro doti a discapito delle altre. La bellezza fisica delle donne del 3 settembre è uno di questi casi: a causa del loro piacevole aspetto esteriore, le altre qualità possono restare nascoste. Gli uomini, invece, tendono ad essere scambiati per persone che aprono facilmente la borsa, oppure etichettati sulla base della loro condizione professionale o famigliare.

Celebrità nate in questo giorno:

1875 – Ferdinand Porsche: Ingegnere e imprenditore, nato a Liberec (nella Repubblica Ceca) e morto a Stoccarda (nella Germania meridionale) nel 1951. Famoso per aver fondato la casa automobilistica Porsche.

1972 – Natalia Estrada Showgirl e ballerina nata a Gijón, in Spagna. Inizia la carriera in TV con l’allora marito Giorgio Mastrota, alla conduzione de “Il gioco delle coppie”.

1979 – Júlio César: Nato a Rio de Janeiro, è un famoso portiere brasiliano. In Italia ha giocato con l’Inter e con il Chievo (dov’è stato da gennaio a giugno 2005, senza mai giocare).

Scomparsi oggi

1989 – Gaetano Scirea : Calciatore e allenatore, è nato a Cernusco sul Naviglio (in provincia di Milano) ed è morto nel settembre 1989 a Babsk (Polonia).

1962 – E. E. Cummings: Esponente di primo piano della letteratura americana del Novecento, le sue poesie hanno ispirato, e continuano a farlo, scrittori, registi e cantanti, tra questi ultimi la popstar islandese Björk.

2012 – Michael Clarke Duncan: Il suo volto di gigante buono resterà per sempre impresso nella storia del cinema, grazie a uno dei film più poetici e struggenti di sempre.