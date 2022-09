Ryan Odello: il giovane originario di Palinuro approda al Torino

Ieri per le big del calcio italiano e non solo si è chiusa la sessione estiva di calciomercato. Oltre che per le prime squadre tanti i cambiamenti di casacca anche nei settori giovanili. A riguardo una novità legata al nostro territorio è giunta con il trasferimento di Ryan Odello.

Ryan Odello: il giovane di origini cilentane approda al Torino

In casa Torino ufficializzato l’arrivo di Ryan Odello giovane talento del Volpiano, squadra dilettantistica piemontese seguito anche da Pro Vercelli e dalla Juventus.

Il responsabile del Settore giovanile torinese Lorenzo De Simone ha chiuso, infatti, l’operazione che ha portato il promettente classe 2006 in granata. Il ragazzo, jolly offensivo con grandi abilità tecniche, è originario del Cilento essendo mamma Carmen di Palinuro. Sorpresa dell’ultima ora, quindi, per il talento cresciuto nel Pozzomaina che verrà inserito nell’ l’Under 17 nazionale piemontese. Nella scorsa stagione l’asso originario di Palinuro, confermando tutte le sue qualità, nell’Under 16 del Volpiano le reti realizzate sono state ben 23 reti in campionato.