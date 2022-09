Nel Palazzo Baronale di Alfano in scena il terzo canto della Divina Commedia

Il recital “La Divina Commedia”, farà tappa nel Comune di Alfano il 3 settembre alle ore 21:00.

Ad Alfano in scena il terzo canto della Divina Commedia: appuntamento il 3 settembre

L’evento si svolgerà presso la corte dello storico Palazzo Baronale “Speranza”. Palazzo del ‘700 di proprietà del Comune.

La rappresentazione, patrocinata dal Comune di Alfano e dalla Pro Loco Monte Bulgheria, vedrà in scena piccoli attori della Compagnia teatrale “Sotto le Stelle” di Poderia. Giovanissimi e talentuosi, ragazzi dai 9 ai 15 anni, interpreteranno “Gli Ignavi”, afferenti al terzo canto dell’Inferno di Dante Alighieri rivisitato, per l’occasione, in chiave allegorica.

Il commento

“Come Pro Loco siamo davvero onorati di ripetere il recital che la settimana scorsa abbiamo proposto a Poderia– commenta così il presidente Francesco Pepe– in particolare, siamo entusiasti e felicissimi perchè l’evento si svolge in un luogo storico ricco di cultura. Complimenti ai ragazzi tutti che meritano grandi soddisfazioni”- conclude.

Soddisfatta anche l’amministrazione comunale, con a capo il sindaco Elena Anna Gerardo, la quale ha accolto con entusiasmo l’idea dei ragazzi di portare in scena il capolavoro dantesco e l’assessore delegato alla cultura Antonio Speranza che si dice felicissimo di ospitare questa “piccola compagnia teatrale” sotto le stelle di Poderia, recitando in un luogo di particolare rilevanza di Alfano.