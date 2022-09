Meteo weekend: ancora sole sul Cilento

Il mese di settembre è cominciato con un peggioramento delle condizioni meteo sulla Campania (temporali anche forti nell’entroterra). Ma si è trattato soltanto di una parentesi e l’estate non sembra cessata. Il progressivo rinforzo dell’anticiclone africano porterà caldo in netto progressivo aumento; unica eccezione una nuova fase di instabilità pomeridiana prevista per il prossimo 4 settembre.

Queste nel dettaglio le previsioni meteo per il weekend

Venerdì 2 settembre bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Non sono previste piogge. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest.

Sabato 3 settembre l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba.

Domenica 4 settembre pressioni medio-alte interessano la Regione determinando tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata.

La prossima settimana esordirà ancora con tempo soleggiato con un aumento delle temperature a partire da martedì 6 settembre.