Maurizio Puglisi: “Pronti per l’esordio, abbiamo fatto dei miracoli in queste settimane”

“Sono emozionato e il mio cuore è colmo di gioia nel vedere tante persone qui per il nostro progetto. Vogliamo portare questa squadra ad essere sempre più il simbolo del nostro territorio. Avere come sponsor la Bcc di Aquara per noi vale davvero tanto. Per noi era importante sostenere quello che abbiamo raggiunto qualche mese fa e la mano tesa di aziende solide ci fa ben sperare per il futuro. Abbiamo fatto dei miracoli in queste settimane dovendo andare contro a tante difficoltà arrivando, ad esempio, a richieste fino a 16 mila euro a partita per trovare un campo che ci ospitasse. Questo ci ha portato ad esordire domenica contro la Juve Stabia con tutto il Cilento alle nostre spalle pronto a supportarci”.