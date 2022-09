Figlio accoltella il padre: notte di sangue a Polla

Figlio accoltella il padre. Si è rischiata la tragedia la sera scorsa a Polla. La lite tra i due è degenerata oltremodo.

Secondo le prime sommarie ricostruzioni i due hanno iniziato a litigare per futili motivi. All’improvviso sarebbe spuntato fuori un coltello e il figlio avrebbe ferito il padre.

Figlio accoltella il padre: il caso

Le urla hanno attirato l’attenzione di alcuni vicini che hanno fatto scattare l’allarme e tentato di riportare la calma. Per fortuna sono riusciti a bloccare il giovane, 30 anni, prima che la situazione potesse peggiorare.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Polla, coordinati dai militari della compagnia di Sala Consilina, gli agenti della polizia stradale, e quelli della polizia municipale.

Giovane arrestato

Attualmente il padre è ricoverato all’ospedale Luigi Curto di Polla ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Per il figlio, invece, è scattato l’arresto. Dovrà ora difendersi dall’accusa di tentato omicidio.

Agli inquirenti il compito di ricostruire l’accaduto.

La notizia di un figlio che accoltella il padre ha sorpreso la comunità di Polla, rimasta sconcertata per l’accaduto e per le conseguenze peggiori che avrebbe potuto avere la vicenda.

Il 30enne avrebbe colpito il padre con diversi fendenti prima di essere fermato dai vicini ed essere poi ammanettato dalle forze dell’ordine.