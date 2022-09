Eventi a Vallo della Lucania: Comune chiama a raccolta le associazioni

Promuovere eventi sul territorio è spesso una necessità per gli enti locali. Le iniziative organizzate in un comune creano occasioni di svago, divertimento, sono un motore per il turismo e muovono l’economia.

Le amministrazioni, però, difficilmente hanno l’opportunità di di organizzare ricchi cartelloni di eventi senza l’aiuto di associazioni, privati o altri soggetti che operano sul territorio.

Eventi a Vallo della Lucania: vertice con le associazioni

Lo sa bene l’amministrazione comunale vallese, guidata dal sindaco Antonio Sansone, che ha deciso di convocare una assemblea pubblica rivolta a tutte le associazioni di promozione sociale e culturale operanti sul territorio. L’obiettivo sarà proprio discutere di un futuro programma di eventi a Vallo della Lucania.

Ad incontrarle sarà la consigliere delegata alla promozione eventi, spettacolo e turismo, Virginia Casaburi.

L’appuntamento

L’appuntamento è per il prossimo 9 settembre alle ore 18.30 presso il Palazzo della Cultura di Vallo della Lucania.

L’incontro servirà «per raccogliere proposte, manifestazioni di interesse, disponibilità e collaborazione per la predisposizione di una programmazione di eventi e di manifestazioni da realizzarsi a Vallo della Lucania nel periodo 2022/2023», fanno sapere da palazzo di città.

Proprio in questi giorni sui social non sono mancate discussioni sull’estate e sull’assenza di un adeguato programma di eventi e manifestazioni a Vallo della Lucania.

In vista della stagione autunnale, del Natale e degli altri appuntamenti previsti durante l’anno, l’amministrazione Sansone vuole partire in anticipo con la programmazione. Lo fa incontrando le associazioni locali che potranno così dare il loro fattivo ausilio.