Elezioni politiche: il Cilento al centro-destra

I sondaggi dicono che nel collegio Cilento, alle prossime elezioni politiche, vincerà il centro-destra. Non una sorpresa considerato che fu così anche cinque anni fa. In quell’occasione il leader locale del centro-sinistra, Franco Alfieri, giunse addirittura terzo per preferenze, dietro la candidata di Forza Italia, Marzia Ferraioli e quella del M5S, Alessia D’Alessandro.

Elezioni politiche: i sondaggi per il collegio Cilento

A fornire le indicazioni un sondaggio di Bibimedia che vede in netto vantaggio per il Collegio Uninominale Camera in Cilento, Attilio Pierro, esponente della Lega, dato al 53,9%. Quasi doppiato Luca Cascone, designato da De Luca, fermo al 28,6%.

Sotto media nazionale il Movimento 5 Stelle che si attesta al 10% con la candidatura di Dario Vassallo, fratello di Angelo, il sindaco Pescatore. Appena il 3,7%, invece, per la lista Azione-Italia Viva.

Gli altri collegi

La situazione non varia negli altri collegi. In quello di Salerno Fulvio Bonavitacola (vicepresidente della Regione e candidato unico del centro-sinistra) è dato al 30,1%. Meglio Pino Bicchielli del centro-destra. Nell’Agro è Imma Vietri (sempre del centro-destra) a prevalere su Lanzara (55,7% il primo, 22,7% il secondo).

Big in Cilento

Intanto in vista delle elezioni politiche del 25 settembre nel Cilento arrivano i primi big della politica nazionale. L’ex presidente del consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà ad Acciaroli, frazione del Comune di Pollica, per la marcia in ricordo di Angelo Vassallo prevista per il 3 settembre.