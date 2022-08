Elezioni politiche: nel Cilento c’è Pierro, rinuncia Pellegrino

Dopo Francesco Castiello, candidato al Senato nelle fila del Movimento 5 Stelle, un altro cilentano scende in campo per le prossime elezioni politiche. Si tratta di Attilio Pierro.

“Con grande soddisfazione e gratitudine per ogni singolo iscritto e simpatizzante della Lega, vi annuncio che ho sottoscritto la candidatura all’Uninominale per la Camera dei Deputati nel collegio Eboli – Cilento.

È il risultato dell’impegno di tutti, è il risultato della nostra terra”, le parole di Pierro.

Non sarà protagonista, invece, Tommaso Pellegrino che in un lungo messaggio sui social ha annunciato la scelta di non candidarsi.

“Tale decisione è stata da me assunta di concerto con l’intero gruppo regionale di IV, con il quale continuerò il lavoro iniziato in Regione grazie alla fiducia che mi è stata espressa da circa 13.000 elettori della Provincia di Salerno.

La maturità di una classe dirigente è anche quella di capire che ci sono momenti come questi nei quali le sorti di un progetto sono più importanti dei destini personali, ancor più quando ci sono idee e valori da rappresentare.

Purtroppo mi rendo conto che con questo sistema elettorale e con l’attuale classe dirigente della politica italiana, molto spesso, anzi troppo spesso vengono privilegiati gli interessi dei singoli piuttosto che gli interessi di una Comunità”.

Intanto anche Agropoli potrebbe avere una sua candidata: si tratta di Benedetta Scuderi, in orbita Verdi.