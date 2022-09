Bilancio positivo per gli eventi dell’associazione Vivi San Marco

Riscontro positivo per i dieci eventi realizzati dall’associazione culturale Vivi San Marco per la primavera/estate a San Marco di Castellabate. È proprio l’associazione a tracciare un bilancio positivo del proprio cartellone che ha visto sempre numerosi i partecipanti tra turisti e cittadini.

Il bilancio degli eventi dell’associazione Vivi San Marco

Il programma ha funzionato grazie ad un format innovativo e alla passione di chi l’ha fortemente voluto, tutti i componenti guidati dal presidente Antonino Spinelli, sostenuti da molti sponsor. Grazie al lavoro costante di questa associazione – recentemente vincitrice del premio Primula d’oro di InfoCilento, prima classificata nella sezione associazionismo e votata dagli utenti del web quale eccellenza del territorio cilentano – la frazione San Marco è riuscita a restituire ai suoi residenti una stagione in grado di creare un clima di allegria e spensieratezza molto atteso, soprattutto in epoca post pandemia.

Gli appuntamenti si sono conclusi lo scorso 26 agosto. Sono stati ricchi e variegati, tutti completamente gratuiti e realizzati con l’obiettivo di promuovere occasioni interessanti di cultura, scienza, musica e divertimento.

Unica nota dolente per gli organizzatori il mancato svolgimento di uno degli appuntamenti più attesi e partecipati, “Porto in festa“, per problemi non imputabili all’associazione ma legati a lungaggini burocratiche.

Il commento

«Siamo particolarmente soddisfatti per l’enorme successo riscosso quest’estate dal programma di Vivi San Marco – ha dichiarato Antonino Spinelli, presidente dell’associazione – Un cartellone di attività inclusive che ha coinvolto migliaia di persone. Siamo già a lavoro per programmare i prossimi appuntamenti per l’autunno/inverno, vi anticipo che torneranno sicuramente il festival San Martino e la divertente Tombola vivente».