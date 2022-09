Sul Pianoro di Ciolandrea arriva lo spettacolo teatrale di Erri De Luca e Sabrina Knaflitz

Erri De Luca e Sabrina Knaflitz, per la prima volta in Campania in “Un’ora di Teatro” a Pianoro di Ciolandrea Comune di San Giovanni a Piro.

Uno spettacolo esclusivo nella splendida cornice del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’appuntamento è previsto per sabato 3 settembre a partire dalle ore 19:00 presso Pianoro di Ciolandrea, Comune di San Giovanni a Piro.

Lo scorso anno, si era tenuto il concerto di Ludovico Einaudi e recentemente quello di Frankie Hi NRG con Aljazeera e Giorgio Li Calzi.

Appuntamento il 3 settembre sul Pianoro di Ciolandrea per lo spettacolo “Un’Ora di Teatro” di e con Erri De Luca e Sabrina Knaflitz

Quello di quest’anno, è un evento attesissimo, si svolgerà sull’incantevole terrazza naturale in Cilento, un panorama mozzafiato, che farà da cornice ad uno spettacolo irripetibile.

L’evento è realizzato da Ponderosa Music e Art in collaborazione con la 17esima edizione della manifestazione Equinozio d’autunno organizzata dal Comune di San Giovanni a Piro, retto dal sindaco Ferdinando Palazzo.

Lo spettacolo è un racconto a due voci, in cui si narrano le imprese di un fiore, le stranezze di un albero piantato in giardino, l’avventura di due famosi gas della chimica, il punto di vista di un antico abitante di foreste.

“Un’ora di Teatro“, prenderà vita da uno dei posti più suggestivi del Cilento e non solo, dalla terrazza panoramica si può ammirare il Cristo di Maratea, panorama sull’area marina protetta degli Infreschi e della Masseta. Sotto c’è Scario.

“Di fronte sembra il paradiso con il golfo di Policastro in tutto il suo splendore”– è così che descrive la genesi dell’amicizia e del rapporto di lavoro sfociata in una tournèe targata Ponderosa, Sabrina Knaflitz.

“Noi gente di teatro dopo lo spettacolo andavamo tutti a cena. Prima del Covid si faceva così. Qualche anno fa, in una di queste occasioni, dopo aver recitato un “Riccardo III” diretto da Alessandro Gassmann (suo marito, ndr), ho avuto il piacere e l’onore di conoscere Erri De Luca che era venuto ad assistere allo spettacolo. Da allora è nata un’amicizia. In tempi recenti ci siamo rivisti ed Erri mi ha chiesto che cosa stessi facendo. Gli ho parlato dei miei progetti, ma anche della frustrazione di noi attori di teatro dopo che il Covid ha bloccato un po’ tutto.

Lui mi ha ascoltato e poi mi ha detto: “Guarda, ho scritto una cosa per noi due”. È davvero un grande onore partecipare a un progetto di un grande scrittore e di una grande persona come lui. Non potevo che rispondere di sì… Durante lo spettacolo – continua la Knaflitz – ci siamo io, lui, un leggio, due sedie e un tavolino. Niente musica. A riempire la scena solo parole e pensieri.

Pensieri alti su cui riflettere e con cui confrontarsi tutti assieme. E a vedere la reazione al debutto, posso assicurare che Erri con i suoi scritti riesce a creare un’empatia davvero speciale con il pubblico. D’altronde, i suoi pensieri, lucidi e profondi, sono come frecce. Ti catturano. Tutti noi, ma soprattutto i giovani, abbiamo bisogno di una coscienza, di ideologie, di pensieri precisi anche su temi importanti come quelli che lui riesce ad esprimere con la sua penna così fina”, continua Sabrina Knaflitz.

Il concerto è volutamente organizzato in luogo naturale, il pubblico è invitato alla massima collaborazione perché si svolga nel migliore dei modi: si consiglia di raggiungere la radura con mezzi di trasporto agili (moto, scooter, bici) – raccomandiamo di indossare abbigliamento e scarpe comodi.

E’ possibile acquistare il biglietto unico/intero al costo di € 15,00. Posti a sedere non numerati

Prevendite su Ticketmaster e direttamente al botteghino

Info box office: 3351524727