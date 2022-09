Sala Consilina, lavori in via Gramsci: disagi per gli studenti dell’IC Camera

L’avvio della scuola è ormai prossimo e i comuni sono indaffarati nel rendere gli istituti pronti ad accogliere gli studenti ma anche a garantire i necessari servizi. Non mancano però criticità e disagi che si dovranno affrontare.

I lavori nei pressi dell’IC Camera a Sala Consilina

A Sala Consilina, ad esempio, sono in corso lavori in via Gramsci che rischiano di creare problemi agli studenti che quotidianamente accedono all’IC Camera.

Ad accendere i riflettori sulla questione il circolo Pd del centro valdianese, attraverso una nota indirizzata a sindaco, polizia municipale e dirigente dell’istituto salese.

I dem, «nel sottolineare che tali lavori potevano essere programmati con estremo anticipo, in modo da essere

conclusi tempestivamente prima della riapertura delle scuole», propongono una soluzione tampone.

La proposta per limitare i disagi

Si tratterebbe di istituire un senso unico, a partire dall’inizio di via Matteotti (di fronte a “Ottica Silverio”), con un divieto di accesso ai veicoli provenienti da nord, che, per proseguire verso sud, dovranno transitare per piazza Umberto I, raggiungendola da via De Petrinis. Il divieto di accesso e il conseguente senso unico deve terminare all’altezza del Palazzo “Castiglione”.

Per i veicoli che transitano da sud verso nord, non cambia nulla. Bisognerà evitare la sosta nel tratto interessato dal senso unico, consentendo, nel contempo l’eventuale fermata da parte di genitori di alunni molto piccoli.

Tale variazione della circolazione deve partire dalle ore 8:00 alle ore 8:45 e dalle ore 13:00 alle ore 13:45 e,

comunque, secondo gli orari stabiliti dalle scuole, che all’inizio di anno non sono quasi mai definitivi. In questo modo sarebbe possibile ridurre i disagi per gli studenti dell’IC Camera determinato dai lavori.

«Di tale variazione della circolazione stradale bisognerà darne la più ampia informazione con largo anticipo, al

fine di limitare al massimo i disagi», concludono dal Circolo Pd di Sala Consilina.