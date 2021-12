Sala Consilina: il circolo PD rinnova Coordinatore e Direttivo

Si è svolto Domenica 5 dicembre scorso il congresso cittadino del circolo PD di Sala Consilina. In un’assemblea molto partecipata (circa 30 tra iscritti e simpatizzanti presenti) sono stati eletti il nuovo coordinatore cittadino ed il direttivo.

Domenica Ferrari, docente, già pubblica amministratrice a Sala Consilina, è la nuova coordinatrice di circolo. Queste le sue dichiarazioni da neoeletta.

“In continuità con la precedente Segreteria, alla quale va il mio ringraziamento per il lavoro svolto in un periodo così difficile e complesso. In primis al segretario Gerardo Lotierzo, ed a Bruno Vocca, Vincenzo Rivellese, Bartolo Lettieri e Tonino Pone.

A me ed al dott. Cammardella sono si sono uniti nel Direttivo la professoressa Michela Calicchio, l’architetto Giuseppe Ferricelli, ed il giornalista Gianfranco Stabile: un ottimo mix di entusiasmo, innovazione e competenza”. “Il nostro intento sarà quello di favorire quanto più possibile il dialogo e la condivisione che portino a proposte necessarie e fattibili. Il primo step sarà agevolare l’incontro e la collaborazione fra tutti i circoli PD del comprensorio e, successivamente, con tutte le forze politiche progressiste.

L’obiettivo è quello di giungere a proposte condivise ed unitarie, atte a rendere la vita di tutti dignitosa e serena”. “Non possiamo non cogliere l’occasione di sfruttare al meglio i fondi del PNRR, anzi dobbiamo fare in fretta, perché siamo già in ritardo. Chiedo infine a me ed a tutti coloro che vogliono essere cittadini attivi, di mettere a disposizione del bene e dell’interesse comune la propria passione e disponibilità”.